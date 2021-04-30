Уряд Нідерландів дозволив проводити цьогорічний пісенний конкурс «Євробачення» з глядачами, але вони муситимуть виконати низку умов, сказано в повідомленні на сайті конкурсу.

У залі зможуть перебувати 3500 людей. Як зазначає «Українська правда», це 20% від загальної кількості місць арени «Ахой», де пройде конкурс. Квитки доступні лише для тих, хто їх придбав ще на конкурс 2020 року, а загальнодоступного продажу не буде.

Для відвідувачів конкурсу діятимуть суворі правила:

вони муситимуть пред’явити негативний тест на коронавірус, зроблений максимум за 24 години;

їх попросять пройти безкоштовний посттест через 5 днів після заходу;

перед виходом з дому відвідувачі муситимуть відповісти на запитання через спеціальний додаток;

тих, хто має симптоми, пов'язані з Covid-19, попросять залишатися вдома;

відвідувачі повинні носити маску (на шляху до свого місця, під час відвідування туалету тощо).

Відомо, що у залі будуть лише сидячі місця. Також відвідувачів попросять прибути та виїхати відповідно до часових інтервалів.

Квитки на конкурс запропонують тим, хто їх купував на «Євробачення-2020». Вони надійдуть у продаж 8 травня. Попередні власники квитків отримають інструкції 5 травня.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу пісенний конкурс «Євробачення-2020» скасували.

«Євробачення-2021» пройде у Роттердамі 18-22 травня. Україну представлятиме гурт Go_A з піснею «Шум».