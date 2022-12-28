Моршин може стати сьомим курортом державного значення в Україні

Кабінет міністрів України розглянув і схвалив проект закону про оголошення природних територій Моршина на Львівщині курортом державного значення. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду у вівторок, 27 грудня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У проекті закону ідеться і про оголошення курортом державного значення природних територій Моршинського родовища мінеральних лікувальних розсолів та природних територій Нинівського родовища мінеральних лікувальних розсолів Львівської області.

Також пропонується затвердити межі округу і зон гірничо-санітарної охорони курорту Моршин.

Тепер законопроект має розглянути Верховна Рада.

Львівська обласна державна адміністрація і Львівська обласна рада ще у 2018 році запропонували оголосити Моршин курортом державного значення. Тоді ж подали клопотання про це до Мінекономіки.

«Статус курортної території державного значення забезпечить збереження природних ресурсів, покращить інвестиційний клімат, загалом матиме іміджевий характер для курорту. Окрім того, це довзолить в майбутньому залучити в місто додатковий фінансовий ресурс», – говорила тоді керівниця управління туризму і курортів ЛОДА Наталія Табака.

Додамо, що зараз в Україні, згідно із законодавством, є 6 курортів державного значення: Куяльник (Одеська область), Миргород (Полтавська область), Скадовськ (Херсонська область), Хмільник (Вінницька область), Слов’янськ (Донецька область), Бердянськ (Запорізька область). Окрім того, постановою ВРУ від 2005 року курортом державного значення оголошено курорт Саки в АР Крим.