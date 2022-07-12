Внутрішній туризм зосередився фактично в кількох областях заходу України

За перше півріччя 2022 року Львівська область отримала майже 20 млн грн туристичного збору. Це рекордна сума, яка попри війну майже втричі перевищила торішній аналогічний показник і майже догнала суму туристичного збору за цілий 2021 рік – 23 млн грн.

Як зазначили в управлінні туризму та курортів ЛОВА, за перше півріччя 2022 року туристичний збір на Львівщині склав 19 млн 774 тис. грн. За той самий період 2021 року він був 6 млн 756 тис. грн. У мирний довоєнний і доковідний 2019 рік туристичний збір за перше півріччя становив 7 млн 743 тис. грн.

Туристичний збір сплачують туристи, які поселяються у готелях, хостелах, садибах, і ці кошти зараховуються до місцевого бюджету. Обласне управління наразі не може назвати кількість гостей, які сплатили цей збір. Це складно підрахувати, адже кожна територіальна громада має свої ставки туристичного збору.

У перші місяці війни Львів припинив авіасполучення і майже повністю зупинився потік іноземних туристів. Однак до Львова почали з’їжджатися переселенці з небезпечних регіонів, де ведуться бойові дії. Частину їх централізовано розселяли органи влади, але також люди самі бронювали готелі та хостели.

«Вже є перші цифри за шість місяців туристичного збору, на сьогодні це майже 20 млн грн. Це вимушена історія, це не зовсім туристи, це ті особи, які вимушено приїхали до нас. Але є й ті, хто приїхав перезарядитися, оздоровитися і відновитися для того, щоб далі бути ефективним і допомагати на своєму фронті виборювати перемогу», – пояснила керівниця управління туризму та курортів ЛОВА Наталя Табака.

Львівщина є однією з умовно найбезпечніших областей для життя і відпочинку в час війни. Тому працівники сфери туризму зараз напрацьовують нові та вдосконалюють вже існуючі маршрути активного пішого та велотуризму, відкривають кемпінги та бази відпочинку. Адже тенденція початку року свідчить про приріст туристів.