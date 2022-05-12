Один з бізнес-напрямків, який постраждав найбільше під час війни – це туризм. З початку повномасштабної війни частина туристичних компаній закрилась, інші переорієнтували свою діяльність на волонтерство – використовували свої автобуси для евакуації біженців, залучали зв’язки, щоб організовувати закупівлю гуманітарної допомоги з-за кордону. Про відновлення основної діяльності туристичні компанії тривалий час навіть не думали.

Втім протягом останніх кількох тижнів, з настанням потепління, серед українців почали з’являтися запити на відпочинок: спочатку у межах Львова, потім десь неподалік у горах, а зараз навіть з’являється зацікавленість у турах на море. ZAXID.NET поспілкувався з представниками туристичних фірм Львова і розповідає про те, як виглядає туризм під час війни.

Волонтерство, туризм і знову волонтерство

З початку повномасштабної війни туризм в Україні, зі зрозумілих причин, фактично помер. Деякі туристичні компанії використали свої зв’язки за кордоном, щоб допомогти фронту та біженцям. Власниця туристичної компанії «OTі Tour» Ольга Сорока розповіла ZAXID.NET, що з приходом війни одразу перетворила свій офіс на волонтерський штаб. Тепер замість турів на море працівниці компанії відправляють сухпайки та ліки на фронт.

«Добре, що у нас є власний офіс, не орендований, і ми тут почали волонтери та робимо це по сьогодні. Спочатку наші партнери і туристи, які були у Польщі, привозили продукти, ліки – ми робили пости у Facebook, що у нас є дитяче харчування, підгузки та інші речі – до нас приходили біженці, кому це було потрібно. Було складно, бо дуже багато аферистів і доводилось фільтрувати. Зараз ми спрямувалися на передову – виготовляємо індивідуальні пакети з сухпайками для військових. Такі, щоб можна було покласти у рюкзак і 2-3 дні перебуваючи в окопах чи в оточенні, вони могли протриматись», – розповідає Ольга Сорока.

Туристичні агенції. як і багато інших бізнесів, з початку війни займаються волонтерством (фото з Facebook Ольги Сороки)

Відновлювати діяльність своєї туристичної агенції до завершення бойових дій в Україні, каже Ольга Сорока, не планує. Разом зі своїми колегами власниця туристичної компанії продовжить займатися волонтерством.

А от інша львівська туристична компанія «Відвідай», яка спеціалізується на коротких турах Україною, теж з початку війни переорієнтовувалась на волонтерство, але уже кілька тижнів як відновила і свою основну – туристичну діяльність.

«На третій день війни ми переорієнтували офіс на волонтерський центр. Ми почали виготовляти маскувальні сітки, сушити овочі та фрукти на фронт та допомагали людям евакуйовуватись за кордон. У квітні ми побачили, що є вже попит на тури та екскурсії. З травня ми відвезли всю гуманітарку, яка у нас ще залишилась, в Бучу і відновили нашу основну діяльність. Водночас ми вирішили, що коли будемо мати прибутки, то 50% будемо передавати допомозі армії», – розповідає ZAXID.NET власник туристичної компанії «Відвідай» Ігор Губіліт.

У березні-квітні туроператор проводив екскурсії для львів’ян і переселенців у Львові. Потім почали відновлювати автобусні поїздки у Карпати. Загалом, за словами Ігоря Губіліта, зараз діяльність компанії відновилась орієнтовно на 30-40%. Переважна більшість туристів – це львів’яни, але є також люди з Києва, Харкова та тимчасово окупованих територій.

«Люди зосередились на Львівщині, Франківщині і Закарпатті. Всіх цікавлять гори, і то десь недалеко від Львова», – каже Ігор Губіліт.

Великий попит серед туристів на поїздки у Карпати підтверджує і старша менеджерка туристичної фірми «Андреоллі-тур» Наталя Шолок. Ця туристична агенція зараз займається евакуацією біженців за кордон і водночас відновлює внутрішній туризм.

«Люди, які перебувають на спокійних територіях або переїхали сюди, спочатку почали цікавитись екскурсіями у Львові. А вже потім почались запити на виїзні тури, бо люди хочуть відпочити від новин. Зараз дуже активно ми возимо тури в Карпати, це, переважно, одноденні напрямки, щоб зранку поїхати і до комендантської години повернутись», – розповідає ZAXID.NET Наталя Шолок.

За її словами, зараз компанія возить туристів лише Львівщиною, Закарпаттям та Прикарпаттям. Нещодавно також відновились екскурсійні тури в музеї та замки, які тривалий час залишались закритими через воєнний стан.

Львівські туристичні компанії зараз возять мандрівників у Карпати

«Якщо у загальному обсязі говорити, то від всіх пропозицій, що ми маємо в Україні, десь 30% зараз працює. Спочатку було важко, бо було багато блокпостів, перевірок, багато куди не впускали. Зараз з тим питання вже легше. Ми вже маємо імунітет, бо завжди були періоди, коли туризм провисав, був не сезон, погода не вдалася, щось не зацвіло, потім ми пережили ковід. Тому ми тішимося з того, що ми трошки працюємо, підтримуємо економіку країни, донатимо наші ЗСУ», – каже Наталія Шолок.

Наразі ціни на тури Україною не змінилися, але представники туристичних компаній кажуть, що через складну ситуацію з пальним, скоріш за все, будуть змушені підняти вартість таких поїздок.

А як же море?

Якщо внутрішній туризм, хоч і намагається ожити, є дуже обмеженим, то з турами за кордон ситуація ще складніша. По-перше, через воєнний стан в Україні повністю закрите небо, а по-друге, більшість українців цікавлять поїздки за кордон з метою евакуації, а не відпочинку. Проте ринок відпочинкових турів за кордон теж починає оговтуватись.

«Найпопулярнішими зараз залишаються евакуаційні рейси у Болгарію – ця країна забезпечує безкоштовне проживання в готелях для українців. Тому є запит на проїзд до Болгарії, який коштує близько 85 євро. Люди приїжджають туди, і там їх приймають на кілька тижнів, це зараз дуже популярно», – розповідає ZAXID.NET власник туристичної агенції «Antoniv Tour» Тарас Антонів.

Також, каже Тарас Антонів, українців також почали цікавити вильоти на море з сусідньої Польщі. Частина українських туристичних агенцій зараз співпрацює з популярним у Польщі туроператором Rainbow Tours, який возить туристів у Туреччину, Єгипет та інші курортні країни. Єдине, що дістатися до аеропорту вильоту у Польщі українці мають самостійно.

Більшість українців зараз цікавлять евакуаційні тури в Болгарію, бо там можна оселитись в готелях безкоштовно

«Rainbow – один з потужних туроператорів, який дуже лояльно поставився до українців і уклав договори з обмеженою кількістю наших турагенцій. Ми увійшли у те число агенцій, які мають право укладати договори і відправляти туристів через польського туроператора. Бронювання відбувається дуже просто – ми, будучи у Львові, шукаємо найбільш вигідні вильоти з Польщі – це може бути Варшава, Ряшів, Катовіце. Серед українців популярні тури у Туреччину, Єгипет, Іспанію, Туніс», – розповідає Тарас Антонів.

За його словами, такі ж відпочинкові тури зараз організовують з Литви та Молдови, оскільки у цих країнах присутній український туроператор JoinUp. Втім ці напрямки не такі популярні, як Польща, бо розташовані доволі далеко.

«Найкращий варіант – це виліт з Польщі. Поляки дуже розуміють, що для відпочинку українців готелі мають бути такі, де немає росіян. Самі поляки теж питають за готелі, де немає росіян. І це дуже важливий момент, це питання №1, ніхто з ними [росіянами] працювати не хоче. Для нас це додатковий плюс», – пояснює Тарас Антонів.

Щодо цін на такі поїздки, то якщо йдеться про «палаючий» тур, коли бронюється поїздка за 2-3 дні до вильоту, то, за словами Тараса Антоніва, ціни не відрізняються від минулорічних в Україні. Втім якщо бронювати за тиждень-два наперед, то вартість туру буде дорожча.

«Але є плюс, що з Польщі на 99% всі готелі підтверджуються, є гарантія, що вони полетять саме в цей готель, який обрали», – каже Тарас Антонів.

Деякі туристичні агенції починають анонсувати автобусні тури в Європу – такі пропозиції, наприклад, на червень за кілька сотень євро уже публікують турагенти у своїх соцмережах. Але такі пропозиції скоріш є винятком, бо, скоріш за все, цього літа ринок туризму в Україні буде дуже обмеженим, внутрішнім і бюджетним.