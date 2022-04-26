Європейські туроператор вимагають, щоб у готелях, куди заселятимуться їхні клієнти, не було росіян

Турецький представник найбільшого європейського туроператора TUI – TUI Tantur скерував у готелі Туреччини листа з вимогою скасувати бронювання номерів для російських туристів. Про це пише сайт ЦТС із посиланням на турецьке видання Turizmgazetesi.

Як повідомляється, турецька філія TUI Tantur пояснила це прохання вимогою, що надійшла від туроператорів із країн Балтії, які мають із компанією договори. У ній прибалтійські туроператори вимагали, щоб у готелях, куди заселятимуться їхні клієнти, не повинно бути туристів з Росії.

TUI Tantur працює на прибалтійському ринку з такими туроператорами як TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita.

Як наслідок, існуюче бронювання відпочинку повинне бути скасоване, а туристи з Росії, які відпочивають у Туреччині, – виселені.

У листі, надісланому готелям, зазначено, що така рекомендація діє до 31 травня. Згодом дані планується оновлювати 20 числа щомісяця. Лист підписав фінансовий менеджер Tantur Travel AS Джезмі Озкан.

Також повідомляється, що російський підрозділ компанії TUI Tantur у Туреччині закрився, а його співробітників звільнено.

Група компаній TUI Group утворена в 2014 році в результаті злиття двох найбільших європейських туристичних компаній: німецької TUI AG і британської TUI Travel PLC. Штаб-квартира об'єднаної компанії TUI Group знаходиться в Німеччині.

TUI Group обслуговує понад 20 млн клієнтів на рік, пропонуючи відпочинок у 180 країнах світу. Група TUI включає туроператорів, понад 300 готелів у більш як 30 країнах світу, 6 авіакомпаній, 14 круїзних лайнерів тощо. Тільки в Європі TUI має понад 3 тис. офісів продажів.

TUI Group має найбільший чартерний флот в Європі — понад 130 літаків. До концерну входять відомі готелі RIU, Club Magic Life, Suntopia, Iberotel, Robinson Club, Sol Y Mar Club, Coral Sea, Jaz Resort і багато інших.

Нагадаємо, що раніше у квітні сервіс для короткострокової оренди житла Airbnb заборонив громадянам Росії та Білорусі бронювати житло за кордоном.