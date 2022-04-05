Сервіс Airbnb заборонив російським та білоруським громадянам бронювати житло по всьому світу та здавати в оренду своє

Найбільший у світі онлайн-сервіс із розміщення, пошуку та оренди житла Airbnb заборонив російським та білоруським громадянам бронювати житло по всьому світу. Сервіс Airbnb призупиняє свою діяльність в Росії та Білорусі. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії, повідомила агенція УНІАН.

«Компанія Airbnb призупинила діяльність в Росії та Білорусі. Це означає, що здійснювати нові бронювання помешкань або вражень у Росії та Білорусі тепер неможливо, а гості з обох країн більше не зможуть робити нові бронювання в будь-якій точці світу. Ми стежимо за розвитком ситуації та надамо подальші роз’яснення, коли отримаємо додаткову інформацію», – сказано в повідомленні на сайті сервісу.

Також у повідомленні вказано, що оголошення в Росії та Білорусі більше не матимуть вільних дат у календарі, а господарі не зможуть приймати нові бронювання. Що стосується гостей з Росії та Білорусі, то вони не зможуть робити нові бронювання на Airbnb з будь-якої точки світу.

Також зазначено, що бронювання, які були зроблені до 4 квітня, залишаться без змін.

Про те, що Airbnb зупиняє роботу в Росії та Білорусі, головний виконавчий директор компанії Браян Ческі повідомив ще 4 березня.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну іноземці масово бронювали через Airbnb помешкання українців, не плануючи там жити, щоби таким чином фінансово підтримати їхніх власників. Таким чином користувачі сервісу забронювали 434 тисячі ночей в Україні на загальну суму понад 15 мільйонів доларів.

Окрім того, всі охочі можуть робити пожертви на Airbnb.org, який зобов’язався надати безкоштовне короткострокове житло для 100 тисяч біженців із України. Також орендодавці можуть надати біженцям своє житло.