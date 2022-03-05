Квартира з гамаком в Одесі допомагає Україні

Люди з усього світу бронюють житло в охоплених війною містах України через популярний додаток Airbnb. Звичайно, вони не планують їхати просто зараз у Київ, Одесу чи Харків. В такий спосіб вони намагаються допомогти українцям.

За 48 годин заброньовано проживання в Україні на 1,9 млн доларів. Про це у Twitter написав засновник компанії Браян Чеські.

Одесити Анна та Віктор давно здають житло в Одесі. За кілька днів на їх рахунок уже надійшло 23 тисячі доларів, які вони відразу передали волонтерам.

«Увечері приходить нове бронювання нашої квартири в Одесі. Що?! Дивуюся я. А там повідомлення, що Брайян із США не приїде до нас, але сподівається, що ці гроші допоможуть моїй родині», – написала Анна.

«Ви просто не уявляєте, яку любов та підтримку висилають мені і всім нам люди. Мій акаунт на Airbnb – один з багатьох, куди висилають люди гроші. Тож це неймовірний потік грошей та любові», – додала вона.

Також сервіс Airbnb та Booking припинили працювати в Росії та оголосив, що розселить безкоштовно 100 тис. біженців з України.

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