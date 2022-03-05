Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена виділить значну суму на підтримку гуманітарних служб в Україні та Польщі. Про це пише «Європейська правда».

Відповідна заява прозвучала під час зустрічі Блінкена з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і главою польської дипломатії Збігнєвом Рау.

За словами Блінкена, обсяг гуманітарного траншу складатиме близько 2,75 млрд доларів.

«Поляки знають, наскільки важливо захищати свободу, як і американці, тому ми будемо триматися разом із підтримкою України проти навмисного, незаконного та неспровокованого вторгнення», – заявив Блінкен.

Моравецький зазначив, що зустріч з Блінкеном стосувалась поточної ситуації в Україні і посилення східного флангу – посилення присутності американських військ, військ НАТО.

«Ми говорили про жорсткі санкції, тобто про те, щоб не було банків, які б не були виключені з системи SWIFT, щоб заморожування активів було якомога ширшим», – повідомив Моравецький.

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