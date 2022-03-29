Кабінет міністрів України вніс зміни до «карантинної» постанови, якими визначено особливості дії карантину для боротьби із коронавірусною хворобою на час дії воєнного стану. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 26 березня, а 27 березня про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Згідно зі змінами, «зелений», «жовтий», «помаранчевий» та «червоний» рівні епідемічної небезпеки поширення Covid-19 та відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи не застосовуються на період воєнного стану в Україні.

Водночас на період дії воєнного стану фізичним особам та бізнесу рекомендується дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню Covid-19. Окрім того, громадянам рекомендується також забезпечити отримання повного курсу вакцинації проти Covid-19 вакцинами, які дозволені ВООЗ до використання.

«Важливо, що закладам охорони здоров’я також потрібно забезпечити готовність до реагування на спалахи коронавірусу в умовах воєнного стану», – наголосили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також на період дії воєнного стану не застосовуються норми щодо відсторонення від роботи невакцинованих співробітників тих професій, для яких щеплення проти Covid-19 є обов’язковим.

У МОЗ зауважили, що станом на 25 березня у лікарнях перебувають 3748 хворих на Covid-19 та 588 людей із підозрою на коронавірус. Наразі зайнято 8% від загальної кількості ліжок, виділених для «ковідних» хворих.