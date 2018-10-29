Уряд пояснив зростання ціни на газ необхідністю повернення зовнішніх боргів

Через те, що у 2006-2013 роках були взяті десятки мільярдів доларів запозичень, уряд України змушений звертатися за допомогою до Міжнародного валютного фонду, умовою співпраці з яким є підняття ціни на газ для населення. Результатом річних перемовин став компроміс – підняття ціни на газ буде майже втричі меншим, ніж могло би бути. «Це – вимушений крок, щоб Україна могла далі розвиватися», – повідомляє офіційний сайт Кабінету міністрів України.

«Багато хто пам’ятає той час, коли Україна переживала кризові 90-ті. Стрімка інфляція, затримки з виплатою заробітної плати, високий рівень безробіття, потім перше різке знецінення української гривні – долар тоді зріс з 3-х до 5-ти гривень. У 2018 році Україна знову могла б повернутися в 90-ті. У 2006-2013 роках були взяті мільярдні доларові кредити, які не були тодішньою владою спрямовані на розвиток економіки, а були розтринькані і витрачені на «проїдання». За цей час борг України був нарощений більш ніж на 50 млрд доларів. Це річний бюджет України!

Безвідповідальність тодішніх чиновників зробила сьогодні заручниками простих українців. А тепер настав час повертати ці борги – у наступні п’ять років держава Україна має віддати більше 30 мільярдів доларів», – повідомляє «Урядовий портал».

Нинішній уряд уже розпочав знижувати боргове навантаження – вперше за останні роки відсоток боргу до ВВП в доларовому виразі зменшився. А нещодавно прийнята стратегія передбачає конкретні кроки щодо досягнення фінансової незалежності України.

«Але сьогодні ми все ще вимушені виходити на зовнішні ринки, перезапозичати гроші, щоб обслуговувати наші борги. Для цього країні конче потрібна співпраця з Міжнародним валютним фондом. Без кредиту МВФ країна опинилася б на межі банкрутства. В країні почався б доларовий хаос та стрімкий ріст на товари і послуги. Держава вимушена була б скоротити соціальні програми та «заморозити» заробітні плати й пенсії. Загроза повернутися в 90-ті була б реальною!», – йдеться у повідомлені на «Урядовому порталі».

Переговори з МВФ були складними. Кредитори висували вимогу прирівняти ціни на газ для населення до рівня промисловості. За таких умов платіжка пересічного українця за опалення мала б зрости на 60%. Уряд на це не погоджувався, наводивши основний аргумент: доходи українців поки не дозволяють платити ринкову ціну на газ.

Результатом річних перемовин став компроміс, якого вдалося досягнути лише завдяки наполегливості українського уряду. Замість 60% ціна на газ з 1 листопада 2018 року зросте лише на 23% – майже втричі менше, ніж могло би бути. Відповідне рішення Кабінет Міністрів України схвалив 19 жовтня 2018 року.

Це вимушений крок, щоб країна могла далі розвиватися. Але держава захистить тих, хто потребує її допомоги – малозабезпечені громадяни отримають субсидію на сплату житлово-комунальних послуг. А вже з січня 2019 року в Україні запрацює монетизація субсидій. Українці будуть отримувати від уряду «живі» гроші для оплати комунальних послуг. Все, що буде заощаджено завдяки розумному споживанню енергоресурсів, залишатиметься людям.

На урядову програму «теплих кредитів» додатково виділено 100 млн грн. Це дасть змогу українцям отримати безповоротну допомогу від уряду на енергомодернізацію житла: заміну котлів, утеплення, встановлення лічильників.

«За безвідповідальність наших політиків у минулому доводиться платити сьогодні. І тому зараз час приймати відповідальні рішення, які дозволять Україні розвиватися і врешті-решт стати сильною і успішною країною – такою, якою вона заслужено має бути», – пише офіційний сайт КМУ.