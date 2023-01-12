Безоплатно можна буде отримати препарати для лікування раку грудей, підшлункової залози, легень тощо

Уряд розширив Національний перелік основних лікарських засобів, включивши до нього низку препаратів для лікування онкології. Це означає, що ці препарати можна буде отримати за програмою «Доступні ліки», тобто безоплатно.

Внесені до переліку препарати рекомендовані за результатами державної оцінки медичних технологій.

Ідеться про препарати для терапії:

раку молочної залози,

пухлин підшлункової залози,

раку легень,

мієлом і лейкозів (злоякісні захворювання крові),

раку передміхурової залози у чоловіків,

пухлин шлунково-кишкового тракту.

З детальним переліком лікарських засобів, які додані до Національного переліку основних лікарських засобів, можна ознайомитися за посиланням.

«Українці проходять час тяжких випробувань, щодня зазнаючи втрат від країни-агресора. Ми маємо робити все від нас залежне, аби підтримати наших громадян кожен на своєму фронті. Тепер ліків, які заклади охорони здоров'я зможуть закуповувати коштом державного та місцевих бюджетів, стане більше, а отже більше пацієнтів зможуть безоплатно їх отримати», – прокоментував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Отримати медикаменти за програмою «Доступні ліки» можна за наявності електронного рецепта від лікаря в аптеках, що беруть участь в програмі.

На реімбурсацію лікарських засобів за програмою медичних гарантій у 2023 році виділено 4,7 млн грн.

Як інформував ZAXID.NET, Національна служба здоров'я розширила перелік безоплатних медичних послуг, додавши до нього фізичну реабілітацію та психологічну допомогу.