Рішення уряду суттєво збільшує можливості для імпорту та розширення кола імпортерів товарів подвійного призначення

Кабінет міністрів України спростив процедуру ввезення низки товарів подвійного призначення, необхідних безпосередньо для забезпечення відсічі агресору чи як комплектуючих для виробників українського озброєння. Про це повідомили в прес-службі Мінекономіки.

Відповідні зміни до Постанови «Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» у період воєнного стану на території України» Уряд ухвалив з доопрацюванням на засіданні 30 березня 2023 року.

«Сьогоднішнім рішенням ми суттєво збільшуємо можливості для імпорту та розширюємо коло імпортерів товарів подвійного призначення, необхідних для забезпечення обороноздатності нашої держави, зокрема суттєво розширено перелік товарів подвійного використання, які можуть ввозитися в Україну без процедур експортного контролю. До таких товарів додано системи зв’язку, телеметричне обладнання, системи захисту інформації, а також відповідне програмне забезпечення і технології», – зазначила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Рішення має значно покращити забезпечення як безпосередньо наших захисників на фронті, так і виробників для виготовлення сучасної потужної зброї.

Нагадаємо, 14 лютого Уряд ухвалив рішення, яким спростив ввезення в Україну товарів військового та подвійного призначення. Зокрема, в перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися фізичними та юридичними особами без дозволу Державної служби експортного контролю додали БпЛА, їх комплектуючі, засоби керування, камери, прилади нічного та телевізійного бачення, оптичні приціли для зброї, глушники, з'ємні обойми, технології для розроблення, виробництва, ремонту виробів воєнного призначення і т.ін.