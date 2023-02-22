Міністерство соціальної політики перезапустило програму «Рука допомоги», яка спрямована на допомогу малозабезпеченим людям у відкритті власної справи, повідомилов середу, 22 лютого, Міністерство соціальної політики.

Там пояснили, що програма дає можливість безробітним працездатним особам з числа членів малозабезпеченої сім’ї отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100,5 тис. грн для відкриття чи розвитку власного бізнесу. Гроші можна витратити на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи.

Кредит безвідсотковий і надається на три роки. Його можна повернути двома способами: або одним платежем впродовж 30 днів після закінчення трирічного строку з дати його отримання, або достроково, частинами відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості.

«Важливо: сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів і ЄСВ», – наголосили у Мінсоцполітики.

Водночас фінансову допомогу не потрібно повертати, якщо підприємець сплатив податки, збори і ЄСВ на суму, яка перевищує суму наданої допомоги. Також кредит не потрібно буде повертати за умови, якщо у перший рік з дати отримання допомоги підприємець за направленням центру зайнятості працевлаштував щонайменше двох людей із малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на два роки.

«Для отримання такої допомоги людина, яка має бажання розпочати підприємницьку діяльність, має звернутися до найближчого Центру зайнятості. Там подати до створеної при Центрі зайнятості Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї заяву про надання фінансової допомоги, бізнес-план, довідку про несудимість. Комісія розглядає документи і після засідання надсилає претенденту на фінансову допомогу письмове повідомлення про прийняте рішення. Якщо рішення позитивне, людина має створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення», – зазначили в Мінсоцполітики.

Програму «Рука допомоги» Мінсоцполітики розробило у 2016-2018 роках спільно зі Світовим банком. В пілотному режимі її запустили у Львівській, Полтавській,Харківській, Донецькій, Житомирській і Чернігівській областях. Мінсоцполітики повідомило, що за час дії програми 237 підприємців змогли започаткувати власну справу. Після початку війни програму зупинили, а тепер відновили. Держава виділила на неї 9,6 млн грн.