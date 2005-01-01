Уряд вирішив збільшити зарплату вчителям до ₴8,5 тис.

В абсолютних цифрах показник зарплат становитиме від 6,5 до 8,5 тис. грн на місяць

Кабінет Міністрів України в рамках політики підвищення соціальних стандартів ухвалив рішення про підвищення заробітньої плати вчителям до 8,5 тис. грн. Про це повідомили у прес-службі уряду.

Відповідне рішення Кабмін прийняв у четвер, 11 січня, за пропозицією прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. «З січня місяця ми підвищимо заробітну плату українському вчителю. У 2017 році було прийнято рішення про підвищення заробітної плати вчителям на 50%, а в цьому році кожен вчитель отримає в середньому ще плюс 1500 гривень», - зазначив він на засіданні.

Гройсман розповів, що в абсолютних цифрах показник зарплат становитиме від 6,5 до 8,5 тис. грн на місяць у залежності від категорії. Прем’єр-міністр також нагадав, що це вже друга хвиля збільшення зарплат.

Крім того, Гройсман наголосив на необхідності врегулювання роботи з місцевою владою щодо підвищення зарплат викладачам, які фінансуються по лінії місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що 5 вересня 2017 року Верховна Рада підтримала освітню реформу. Її ключовими нововведеннями стала 12-річна школа і підвищення зарплат вчителям. З 1 січня в Україні зарплата вчителя збільшилася. Відповідні норми закону «Про освіту» вже почали діяти.