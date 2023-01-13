Премії має виплачувати керівник медичного закладу

Уряд встановив базові гарантії розміру мінімальної зарплати медикам на 2023 рік: мінімальна заробітна плата лікаря та фармацевта не може бути меншою, ніж 20 000 грн, а для медичної сестри/брата та фахівця із реабілітації – не менше, ніж 13 500 грн, повідомило 13 січня МОЗ України.

У відомстві наголошують, що це лише мінімальний рівень заробітної плати, гарантований державою медикам, які працюють повний робочий день. А керівники медзакладів можуть преміювати працівників за якісну роботу.

«Гарантії щодо виплати базової заробітної плати поширюватимуться на ті медичні заклади, які мають договори із НСЗУ за Програмою медичних гарантій, при цьому їх фонд оплати праці з нарахуваннями за поточний місяць не має перевищувати 85 % грошового доходу, отриманого у поточному місяці, з урахуванням накопичених залишків», – повідомляє МОЗ.

Для лікарів «первинки» та медичних сестер, які працюють з ними, умовою для отримання вищезгаданої зарплати є мінімум 70 % від оптимальної кількості укладених декларацій з пацієнтами.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко каже, що цього року зменшено фінансування Програми медичних гарантій, бо головний акцент державного бюджету – оборона.

«Але нам вдалося зберегти фінансові гарантії медичним працівникам на рівні не менше ніж 20 000 гривень для лікаря та 13 500 — для середніх медичних працівників. Я би хотів наголосити, що уряд встановив лише мінімальний рівень зарплати, нижче якого медики, які працюють повний робочий день, не можуть отримувати. Однак на місцях кожен керівник може додатково преміювати працівників, які якісно виконують свою роботу «, – твердить Віктор Ляшко.

У відомстві наголошують, що відтоді як лікарні стали самостійними підприємствами, відповідальність за розподіл бюджету лікарні та раціональне використання коштів покладено саме на керівника медичного закладу. Він має бути ефективним менеджером, який спрямовує більшу частину бюджету на забезпечення медиків гідною заробітною платою, при цьому залишаючи кошти на закупівлю медикаментів та розвиток закладу.