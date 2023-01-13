Участь у цій програмі дозволить Україні залучати додаткові кошти на охорону здоров'я

Україна ратифікувала Угоду з Європейським Союзом про участь у програмі «EU4Health». Це дозволить Україні залучати додаткові кошти на охорону здоров'я, зокрема на профілактику серцево-судинних, онкологічних та інших неінфекційних недуг. Відповідне рішення ухвалили під час засідання 12 січня, повідомила Верховна Рада України.

«Ратифікували Угоду між Україною та ЄС про участь України у програмі «EU4Health». Відкрили Україні доступ до фінансування ЄС у галузі охорони здоров’я, дозволили залучати додаткові кошти на профілактику серцево-судинних, онкологічних та інших неінфекційних захворювань», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Україна приєдналася до програми EU4Health у липні 2022 року: єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Киріакідес та міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписали відповідну угоду у Львові 15 липня 2022 року.

Загальний бюджет програми EU4Health на 2021-2027 роки становить 5,3 мільярда євро. Україна зможе скористатися фінансуванням у рамках цієї програми на рівних умовах з колегами з країн-членів ЄС, Норвегії та Ісландії.

Метою європейської програми «EU4Health» є:

покращення та зміцнення здоров’я населення європейських країн;

сприяння здоровому способу життя та запобігання поширенню захворювань;

захист людей від серйозних транскордонних загроз;

сприяння розширенню асортименту та збільшенню кількості лікарських засобів і медичних виробів, а також їх доступності, у тому числі й цінової;

зміцнення систем охорони здоров’я шляхом покращення їхньої відновлюваності та ефективності використання ресурсів.

За словами Віктора Ляшка, участь України у цій програмі дозволить краще підготувати систему охорони здоров’я України до європейських стандартів та полегшить секторальну інтеграцію України з Європейським Союзом.