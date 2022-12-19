Евакуація для українських пацієнтів — безоплатна

Українців на спеціалізоване лікування у закордонних клініках приймають понад 30 країн-партнерів. Уже евакуйовано понад 2000 пацієнтів у провідні клініки Європи та світу й евакуація й надалі триває. Лікування і евакуація для українських громадян є безкоштовними. Хто може потрапити на безкоштовне лікування до закордонних клінік? У МОЗ України ще раз опублікували роз'яснення.

До закордонних клінік можуть бути скеровані:

пацієнти з травмами, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (з опіками);

діти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

діти з орфанними захворюваннями.

Нагадуємо, для внесення до списку пацієнтів, які підлягають медевакуації, пацієнт має звернутись в обласний заклад охорони здоров'я. Також рішення про необхідність скерування пацієнта на лікування за кордон приймає сімейний чи лікуючий лікар.

Детально ознайомитися з алгоритмом медичної евакуації можна за посиланням.

Евакуація для українських пацієнтів — безоплатна. Транспортування та лікування українських громадян у межах програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також країнами, що приймають українців.