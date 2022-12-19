Українці можуть поїхати на безкоштовне лікування за кордон
МОЗ пояснило, кого можуть туди скерувати і як це оформити
До теми
Українців на спеціалізоване лікування у закордонних клініках приймають понад 30 країн-партнерів. Уже евакуйовано понад 2000 пацієнтів у провідні клініки Європи та світу й евакуація й надалі триває. Лікування і евакуація для українських громадян є безкоштовними. Хто може потрапити на безкоштовне лікування до закордонних клінік? У МОЗ України ще раз опублікували роз'яснення.
До закордонних клінік можуть бути скеровані:
- пацієнти з травмами, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (з опіками);
- діти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
- дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
- діти з орфанними захворюваннями.
Нагадуємо, для внесення до списку пацієнтів, які підлягають медевакуації, пацієнт має звернутись в обласний заклад охорони здоров'я. Також рішення про необхідність скерування пацієнта на лікування за кордон приймає сімейний чи лікуючий лікар.
Детально ознайомитися з алгоритмом медичної евакуації можна за посиланням.
Евакуація для українських пацієнтів — безоплатна. Транспортування та лікування українських громадян у межах програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також країнами, що приймають українців.