Кабінет міністрів у п’ятницю, 27 жовтня, ухвалив рішення про збільшення в півтора раза оплати праці за виконання суспільно корисних робіт учасникам проекту «Армія відновлення». Якщо дотепер за суспільно корисні роботи держава платила по 6700 грн за повністю відпрацьований місяць, то тепер зарплата зросла до 10050 грн, повідомило Міністерство економіки.

Також, згідно з рішенням уряду, з 1 січня 2024 року зарплата залучених до «Армії відновлення» зросте до 10650 грн, а з 1 квітня 2024 року – до 12 тис. грн.

«Армія відновлення» – це проект, який держава запустила минулої осені, щоб залучити до суспільно корисних робіт безробітних людей. Протягом року до цього проекту було залучено понад 62 тисячі безробітних у 19 регіонах.

Види суспільно корисних робіт, до яких залучають учасників «Армії відновлення», залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку, долучитись до виконання таких робіт. На період виконання робіт з цими людьми укладають строкові трудові договори.

Найчастіше безробітних залучають до:

робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;

розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;

надання громадянам соціальних послуг у місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;

плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;

допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;

розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

Нагадаємо, наступного року в Україні зросте мінімальна зарплата.