УЕФА приготувала для футбольних клубів нові правила

УЄФА планує модифікувати правила фінансового фейр-плей (fair play), щоб посилити контроль за такими клубами, як «Манчестер Сіті» і ПСЖ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби організації.

Як зазначається, в УЄФА стурбовані тим, що в минуле трансферне вікно французький клуб «Парі Сен-Жермен» витратив близько €400 млн на підписання форварда «Барселони» Неймара і нападника «Монако» Кіліана Мбаппе. Крім того, на УЄФА тиснуть інші топ-клуби, незадоволені діями парижан, зокрема «Баварія», «Ювентус», «Реал» і «Барселона».

Нова версія правил передбачає введення декількох нових видів контролю за фінансами клубів у Європі. УЄФА пропонує перейти від контролю прибутковості клубу в цілому до контролю витрат команд на трансфери. Різниця між сумами, витраченими на купівлю й продаж футболістів, не повинна перевищувати €100 млн на рік.

Також можуть ввести контроль боргів клубів та обмеження на кількість футболістів в команді – не більше 25 гравців, що не дозволить таким клубам, як «Челсі» і «Сіті» мати контракти з 50-60 гравцями одночасно. Останнім є обмеження на суму контрактів клубів з пов'язаними сторонами - вона не повинна перевищувати 30 відсотків від доходів клубу.

Очікується, що нововведення будуть розглянуті Виконавчим комітетом УЄФА в травні 2018 року, у разі їх схвалення вони вступлять в силу з сезону-2018/19.