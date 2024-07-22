Вже колишній тренер дніпрян Юрій Максимов

У п'ятницю, 19 липня, ФК «Дніпро-1» на загальних зборах клубів УПЛ втратив місце в еліті українського футболу. Сьогодні, 22 липня, свій вердикт щодо участі дніпрян у єврокубках виніс і УЄФА.

Згідно з рішенням Апеляційного органу, опублікованого на офіційному сайті УЄФА, ФК «Дніпро-1» відсторонений від участі у Лізі конференцій. Поєдинок між ФК «Дніпро-1» та ФК «Академія Пушкаша» оголошено таким, що не відбудеться. ФК «Дніпро-1» буде зараховано технічну поразку (0:3) в обох матчах (які мали відбутися 25 липня та 1 серпня).

Таким чином Україну у єврокубках представлятимуть лише 4 команди:

ФК «Шахтар» – стартує одразу з групового етапу Ліги чемпіонів;

– стартує одразу з групового етапу Ліги чемпіонів; ФК «Динамо» – розпочинає боротьбу за вихід у найпрестижніший євротурнір з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де його суперником буде сербський Партизан;

– розпочинає боротьбу за вихід у найпрестижніший євротурнір з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де його суперником буде сербський Партизан; ФК «Кривбас» – дебютує у єврокубках з 3-го туру Ліги Європи. На цьому етапі команда Юрія Вернидуба зіграє з чеською «Вікторією Пльзень»;

– дебютує у єврокубках з 3-го туру Ліги Європи. На цьому етапі команда Юрія Вернидуба зіграє з чеською «Вікторією Пльзень»; ФК «Полісся» – яке стартує у 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій проти словенської «Олімпії».

Нагадаємо, за місце ФК «Дніпро-1» в УПЛ буде проведено так званий «Турнір чотирьох», в якому змагатимуться ФК «Минай», ФК «Металіст 1925», ФК «Епіцентр» та ФК «Лівий берег». Згідно з результатами жеребкування визначились наступні пари:

ФК «Лівий берег» – ФК «Металіст 1925» – початок о 15:30

– початок о 15:30 ФК «Минай» – ФК «Епіцентр» – початок о 18:00

Обидва матчі відбудуться у п'ятницю, 26 липня. Фінал заплановано на 30 липня. Якщо переможець не визначиться в основний час, то одразу буде проводитися серія післяматчевих пенальті.