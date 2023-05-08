Колишній депутат зібрав щонайменше 7000 українських цінностей вартістю в мільйони доларів

Правоохоронці виявили у колишнього нардепа Верховної Ради та екс-голови Ради міністрів Криму Валерія Горбатова ще одну колекцію стародавніх українських артефактів. Культурну спадщину екс-депутат незаконно привласнював та викрадав за допомогою «чорних археологів», повідомили у прес-службі ДБР у понеділок, 8 травня.

Під час чергових обшуків у Валерія Горбатова, який втік до Росії, правоохоронці виявили ще одну колекцію старожитностей, яка налічує приблизно 1000 артефактів різних епох. Раніше співробітники ДБР знайшли у приміщеннях, які належать Горбатову, приблизно 6000 тисяч кримських артефактів.

«Було знайдено понад тисячу артефактів, які належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя. Зокрема, вилучений меч Гунів, декорований золотом та альмандинами. Також знайдені обладунки XVI–XIX ст., серед яких шоломи польських гусарів, типу Моріон, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя. Знайшли правоохоронці й візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михаїла XI–XII ст., античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю XIV–XIX ст., Першої та Другої світових воєн, мечі епохи Великого переселення народів тощо», – повідомили у прес-службі ДБР.

Нагадаємо, Валерій Горбатов, який був депутатом у 2000-х роках, почав фінансувати терористичну організацію «ДНР», а після початку повномасштабної війни продовжував підприємницьку діяльність на тимчасово окупованих територіях України. Розслідуючи пособництво терористам, співробітники під час обшуків у квітні 2022 року виявили колекцію українських старожитностей на мільйони доларів.

Йдеться про приблизно 6000 артефактів, які колишній нардеп незаконно привласнив собі. «Зокрема, у ході обшуків виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури», – повідомили у прес-службі ДБР.

Усі артефакти передали до Національного музею історії України, де планують провести оцінювальні експертизи щодо вартості та культурної цінності артефактів.