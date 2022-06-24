У Валерія Горбатова знайшли шість тисяч артефактів з кримських музеїв

Правоохоронці викрили на фінансуванні терористів «ДНР» колишнього народного депутата Валерія Горбатова, який у період з липня 2001 до кінця квітня 2002 такожобіймав посаду голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим. також в нього знайшли понад шість тисяч артефактів та експонатів, викрадених із кримських музеїв і куплених у «чорних археологів».

Як повідомила в п’ятницю, 24 червня, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, серед артефактів – кольчуги, шоломи, прикраси, нашийні гривні, книги, амфори, візантійські та скіфські мечі, та багато іншого часів Середньовіччя та бронзової доби. За її словами, вартість вилученого майна становить декілька мільйонів доларів. Генпрокурорка додала, що , всі цінні речі були знайдені у підозрюваного на горищі та електрощитовій офісного приміщення в Києві.

Згідно з висновком експертів Національного музею історії, історичні артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

Колекцію планують передати до музейного фонду України. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, якого цитує «Українська правда», це найбільша кількість експонатів в історії, повернута у власність держави, а деякі речі не мають аналогів в музеях України та світу.

Як повідомило Державне бюро розслідувань, за оперативними даними, колишній депутат втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії. Також ДБР стверджує, що Горбатов причетний до фінансування терористів «ДНР», оскільки вів бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам.

«Валерій Горбатов має безпосереднє відношення до діяльності “Горлівської паперової фабрики” та ТОВ “Благодійний Союз”, що здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території України та, відповідно, сплачують там податки чим, фактично, фінансують незаконні збройні терористичні угрупування», – сказано в повідомленні.

Також у ДБР зазначили, що фірми, афілійовані з Горбатовим, діють і в тимчасово окупованому Криму. Для того, аби не «світитися» особисто, бізнес Горбатова на окупованій частині України зареєстрований на його сина, племінника та інших довірених осіб. Також у ДБР повідомили, що колаборант має тісні зв’язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, з яким має спільний бізнес. А дружина Аксьонова надавала довіреність на право користування своїм майном Валерію Горбатову.

Горбатову інкримінують фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної російської агресії проти України і глорифікацію її учасників.

Горбатов був народним депутатом України в період з 1994 по 2006 роки, представляв патрію «Трудова Україна».