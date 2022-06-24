У Херсоні підірвали колаборанта Дмитра Савлученка

В тимчасово окупованому Херсоні підірвали автомобіль представника так званої «адміністрації області» Дмитра Савлученка. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.

За його словами, внаслідок вибуху Савлученко загинув на місці. Казанський припустив, що колаборанта могли ліквідувати українські спецслужби, але зазначив, що не можна виключати і варіант кримінальних розбірок.

За даними Казанського, зараз на окупованих територіях йде «скажений розподіл награбованого добра» – різні угруповання борються за вивезення краденого зерна, вигадують різні перепустки для фермерів, мародерять на захоплених підприємствах.

Російські ЗМІ також повідомляють, що внаслідок замаху, ймовірно, загинув саме Савлученко.

Дмитро Савлученко був членом партії обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука, функціонером молодіжної організації «Нова Русь» і довгі роки відкрито займався в місті антиукраїнською діяльністю.