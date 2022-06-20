В одному з кафе окупованого Херсона невідомі розстріляли групу російських військових. Унаслідок стрілянини двоє загарбників загинули і один отримав поранення.

Про розстріл групи російських загарбників повідомило оперативне командування «Південь». Водночас там не вказали дату, коли це сталося.

«Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик. Враховуючи поведінку даних клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги. Два чеки по 200, та 1 – 300», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що пораненого окупанта доставили на лікування в одну з кримських лікарень.

Нагадаємо, Херсон перебуває під російською окупацією з 1 березня. 19 червня мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомляв, що українські воїни наближаються до кордонів захопленого міста.