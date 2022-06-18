Вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль

У тимчасово окупованому росіянами Херсоні на проспекті Адмірала Сенявіна стався вибух внаслідок якого пошкодження отримав автомобіль начальника виправної колонії № 90 Євгена Соболєва, який співпрацює з окупаційною владою.

Водій залишився живий. Свідки розповідають, що зачепило велосипедиста, який проїжджав поруч. Військові РФ заявили про теракт з боку українських партизанів, повідомляє «Суспільне».

Через вибух у сусідніх будинках повилітали вікна, пошкодились дерева на вулиці тощо.

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на військових держави-терориста Росії пишуть, що вибух – робота рук українських партизанів.

Кремлівські ЗМІ заявляють, що українці вчинили замах на начальника Північної виправної колонії №90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів.

Уточнюється, що він у лікарні із пораненнями, його життю нічого не загрожує.

Як інформував ZAXID.NET, У Херсоні за російськими паспортами прийшли лише 23 людини. Серед бажаючих отримати громадянство РФ виявився колаборант та екс-мер міста Володимир Сальдо.

Пізніше окупаційна влада на окупованих територіях організувала святкування дня Росії, яке місцеві жителі проігнорували.