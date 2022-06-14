Зрадником виявився заступник гендиректора в обласній дитячій лікарні

На тимчасово окупованій Херсонщині заступник гендиректора обласної дитячої лікарні передавав російським окупантам дані про поліцейських. Як повідомили в Офісі генпрокурора, йому оголосили про підозру у державній зраді.

За даними слідства, чоловік на початку березня за власним бажанням погодився на співпрацю з російськими спецслужбами та окупаційною владою. З його допомогою росіяни отримали доступ до конфіденційної інформації про співробітників поліції, зокрема документації з особовими справами поліцейських зберігається в архіві дитячої лікарні

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику гендиректора лікарні у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на 15 років в’язниці або довічне ув’язнення з конфіскацію майна.

Нагадаємо, ситуація в області залишається тяжкою. Окупанти блокують ввезення гуманітарних вантажів з підконтрольної території, крім того, росіяни постійно обстрілюють звільнені силами України території.