За державну зраду донеччанина засудили до 15 років ув'язнення

Суд визнав донеччанина винним у державній зраді. Командир відділення «народної міліції ДНР» отримав 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.

«За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури мешканця м. Донецьк визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, в участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування, порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України)», – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Встановлено, що наприкінці лютого 2022 року чоловік вступив до так званої «народної міліції ДНР», де обійняв посаду командира відділення. Йому видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ та зброю.

На території Сумської області у складі незаконного збройного формування він виконував накази командирів російської армії, чергував на блокпостах, здійснював перевірки осіб і транспортних засобів, а також спільно з військовослужбовцями РФ проник на територію одного з підприємств та розграбував майно.

Відтак суд визнав його винним та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.