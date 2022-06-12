Вчительці української мови однієї зі шкіл Житомира оголосили підозру в колабораційній діяльності. Вона виявилася прихильницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомило управління Служби безпеки України в Житомирській області.

«Вчителька української мови міської загальноосвітньої школи переконувала своїх колег у тому, що президент Росії Путін хоче за допомогою “спеціальної військової операції” врятувати український народ від так званих “бандерівців” та нібито допомогти нашій країні у боротьбі з “нацистами”. Відтак опір рашистським “асвабадітєлям” є безперспективним і безглуздим», – заявляла вчителька своїм колегам.

Окрім неї, підозру в колабораційній діяльності оголосили ще одній житомирянці, яка відкрито переконувала місцевих мешканців, що введення російських військ в Україну продиктовано нібито «виключно необхідністю захисту російськомовного населення від утисків націоналістів». Також вона звинувачувала українську владу у брехливому висвітленні дій загарбників.

Ще двох поширювачів російської пропаганди в соцмережах СБУ цього тижня викрила у Новограді-Волинському Житомирської області. Їх підозрюють у запереченні російської агресії.