Лисичанськ перебуває під регулярними обстрілами російських загарбників

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про те, що в Лисичанську поліція і Служба безпеки виявили понад 50 зрадників, які передавали росіянам інформацію, користуючись інтернетом в міських гуманітарних штабах.

За його словами, правоохоронці провели у Лисичанську комплексну перевірку осіб, з мобільних пристроїв яких, можливо, «зливалась» інформація стосовно українських військових.

«Приходили, брали гуманітарку, просили допомогу – отримували її, і, не виходячи зі штабу, – зраджували Україну. Знали, що своїми діями вбивають і руйнують», – написав голова Луганської ОВА у Facebook увечері в неділю, 12 червня.

«Показово, що російські агенти передавали дані через супутникову мережу “Старлінк”. Саме такі встановлені у всіх наших гумштабах», – додав Гайдай.

Він уточнив, що правоохоронці перевірили активність понад 50 осіб, які занадто жваво ділилися інформацією з російськими Telegram-каналами. Правоохоронці вважають, що їхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності в інтересах Росії.

«СБУ вже виявила канали зв’язку представників окупантів з так званими корегувальниками вогню. Зараз у проросійському контенті соцмереж почали ширитися повідомлення-застереження про професійну роботу української спецслужби та рекомендації щодо тимчасово обмеження інформаторської діяльності на шкоду Україні», – повідомив голова Луганщини.