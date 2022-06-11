Екс-мер Херсона Володимир Сальдо отримав російський паспорт

Російський паспорт з усього Херсона вирішили отримати лише 23 особи. Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Херсонці, відмовившись брати участь у нав'язуванні російського громадянства через роздачу паспортів, ще раз довели усьому світові, що реінкарнація російської імперії неможлива, історія не повториться. Навіть у вигляді фарсу не повториться», – написав він.

Російська агенція ТАСС пише, що серед бажаючих отримати громадянство РФ виявився колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.

Раніше російські пропагандистські ЗМІ заявили про початок видачі паспортів РФ на тимчасово захоплених територіях України. Зокрема, у Херсоні нібито видано 23 такі »документи». 25 травня Путін підписав указ, згідно з яким Росія надаватиме громадянство мешканцям тимчасово захоплених територій Запорізької та Херсонської областей України за спрощеною процедурою.

У Офісі президента України назвали це «юридично нікчемним» документом, який потрібен Путіну винятково як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.