У Херсоні з’явилися листівки, які тролять організовану окупаційною владою акцію, присвячену Дню Росії, а жителі області проігнорували влаштовані окупантами святкування.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі «Суспільному» повідомив, що рух опору розклеїв по всьому місту листівки з QR-кодами, за якими можна детальніше ознайомитись із пропозиціями «Здав окупанта – отримай гроші». За його словами, такі листівки поклеїли навіть на будівлі, де військові РФ розташували свій штаб ФСБ, та на зайнятих росіянами адміністративних будівлях. Фотографії листівок опублікував депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

За словами голови Херсонської облради, на урочисте дійство в центрі міста, що відбулося в стилі радянських концертних постановок художньої самодіяльності, прийшло подивитись 30-40 містян. «Просто неможливо прищепити мертве дерево до живого», – констатував Самойленко.

За інформацією голови Херсонської облради, росіяни по всій окупованій території області організували в традиційному своєму стилі концерти «пєсні і пляски» Южного військового округу».

Сергій Хлань, у свою чергу, повідомив про те, що ЗСУ зробили подарунок окупантам до Дня Росії – «феєрверк».

«Вночі наша артилерія влучно потрапила в склад боєприпасів, що детонував до ранку», – розповів Хлань.

В ефірі національного телемарафону депутат Херсонської облради уточнив, що росіяни заманювали людей на святкування Дня Росії продуктовими наборами.

«Людей, пенсіонерів, вони зігнали лише тим, що обіцяли видавати продуктові набори… Вони такий інструмент зробили: спочатку довели до голодомору, а тоді – приходьте, а ми вам дамо пакетик їжі», – зазначив Хлань в ефірі «Прямого каналу», пише «Укрінформ».

До ігнорування влаштованого окупантами «свята» також долучилися жителі Скадовська Херсонської області. За словами мера Скадовська Олександра Яковлєва, який наразі перебуває за межами міста, на влаштованих окупантами святкуваннях, які відбулися минулої п’ятниці, озброєних охоронців було більше, аніж самих глядачів.

«В окупованому Скадовську у п’ятницю відбулося чергове “свято”, на якому артистів та охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів. Військові як зазвичай почавили плитку на площі. Шкода тих, хто під ці пісні танцює та приспівує і не розуміє, що буде змушений завжди танцювати під дулами автоматів, якщо навіть в полі зору військових не буде», – написав міський голова.

Нагадаємо, раніше херсонці проігнорували роздачу російських паспортів.