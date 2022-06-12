Зеленський повідомив про звільнення селища Таврійське на Херсонщині
За словами президента, українські воїни також досягли певних успіхів на Запоріжжі
Українські війська поступово просуваються в Херсонській області, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 11 червня.
«Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося селище Таврійське, є певні успіхи в Запорізькій області також. Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку. Я пишаюся всіма нашими захисниками, захисницями, які змогли зупинити просування цих ворожих людей, цих окупантів, вже на довгі тижні і тримають нашу оборону потужно», – заявив він.
Президент також згадав про роздачу російських паспортів, яка почалася в Херсоні та в Мелітополі.
«Я подивився, кого ж у цих новинах виставили в якості херсонців і в якості мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення. Це більше схоже не на чергу за паспортами, а на спроби отримати квиток, щоб утекти. Дуже показово», – прокоментував Зеленський.
Голова держави також вказав на те, що Росія планувала захопити Донбас у травні, натомість сили оборони у Донецькій та Луганській областях продовжують чинити опір.
Нагадаємо, на початку червня голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута повідомив про те, що українські воїни провели контрнаступ і звільнили від росіян близько 20 населених пунктів.
Водночас, за інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, Україні для деокупації всіх територій потрібно створити шість ударних бригад у складі Збройних сил. Для цього необхідно 25 тис. військових.
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