На Херсонщині з боку Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів, повідомив у середу, 1 червня, голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута в ефірі національного телемарафону.

«З [боку] Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів», – сказав Лагута, якого процитував «Укрінформ». Однак про які саме населені пункти йдеться – Лагута не повідомив.

Він наголосив, що ЗСУ продовжують йти вперед, звільняючи Херсонщину.

Водночас Лагута зазначив, що Херсонщину залишили близько 50% населення.

Нагадаємо, більша частина Херсонської області потрапила під окупацію в перші дні повномасштабної війни. Зокрема, 24 лютого росіяни взяли Генічеськ і Каховську ГЕС. Херсон вони окупували на початку березня.