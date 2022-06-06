Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що шістьох бригад у поєднанні з новим озброєнням буде достатньо для звільнення української землі від російських загарбників

Для повноцінного контрнаступу Збройних сил України і повного звільнення тимчасово окупованих Росією територій на півдні та сході України необхідно сформувати шість нових бригад загальною чисельністю 25 тис. осіб. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю газеті Financial Times, пише LIGA.net.

За його словами, з такою кількістю нових ударних підрозділів Україна зможе повернути всі захоплені Росією території. У питанні формування бригад йдеться також про «сотні ракетних та артилерійських установок, літаків і танків, а також тисячі безпілотників», повідомив журналістам ще один співрозмовник в українській владі.

Данілов констатував, що західні постачання озброєнь змогли зламати російський бліцкриг на першому етапі війни, проте РСЗВ зі США постачаються з обмеженим боєзапасом і можуть стріляти лише на 80 км, а не на 300 км, як хоче Україна, щоб уразити лінії постачання росіян.

Секретар РНБО висловив упевненість, що постачання західної зброї Україні продовжуватиметься до того моменту, "поки ми не переможемо Росію".

Нагадаємо, 2 червня у Пентагоні повідомили, що перші чотири РСЗВ HIMARS, які США передадуть Україні, вже у Європі.

6 червня уряд Великої Британії підтвердив передання Україні реактивних систем залпового вогню M270 дальністю ведення вогню до 80 км.