Для контрнаступу і звільнення територій Україні потрібно ще 25 тис. військових
Щоб провести контрнаступ і звільнити території, у ЗСУ потрібно створити шість нових бригад
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Для повноцінного контрнаступу Збройних сил України і повного звільнення тимчасово окупованих Росією територій на півдні та сході України необхідно сформувати шість нових бригад загальною чисельністю 25 тис. осіб. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю газеті Financial Times, пише LIGA.net.
За його словами, з такою кількістю нових ударних підрозділів Україна зможе повернути всі захоплені Росією території. У питанні формування бригад йдеться також про «сотні ракетних та артилерійських установок, літаків і танків, а також тисячі безпілотників», повідомив журналістам ще один співрозмовник в українській владі.
Данілов констатував, що західні постачання озброєнь змогли зламати російський бліцкриг на першому етапі війни, проте РСЗВ зі США постачаються з обмеженим боєзапасом і можуть стріляти лише на 80 км, а не на 300 км, як хоче Україна, щоб уразити лінії постачання росіян.
Секретар РНБО висловив упевненість, що постачання західної зброї Україні продовжуватиметься до того моменту, "поки ми не переможемо Росію".
Нагадаємо, 2 червня у Пентагоні повідомили, що перші чотири РСЗВ HIMARS, які США передадуть Україні, вже у Європі.
6 червня уряд Великої Британії підтвердив передання Україні реактивних систем залпового вогню M270 дальністю ведення вогню до 80 км.