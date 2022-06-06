Американська РСЗВ М270 калібру 227 має дальність стрільби до 80 км

Велика Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, повідомляє Reuters.

Воллес заявив, що підтримка Британії щодо України змінюється в міру розвитку російської тактики.

«Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання далекобійної артилерії, яку сили Путіна використовували без розбору, щоб зруйнувати міста», – заявив міністр.

Надання систем M270 узгоджено із США, оскільки їх виробляє американська компанія і для передачі третій стороні потрібен формальний дозвіл Вашингтона.

М270 MLRS (абревіатура від Multiple Launch Rocket System) – американська РСЗВ калібру 227 мм із дальністю стрільби до 80 км. Може нести 12 снарядів.