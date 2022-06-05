Мова йде про близько 40 танків Leopard

Іспанія готова передати Україні важке озброєння. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси та танки Leopard. Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

Як повідомляється, досі Іспанія поставляла українцям боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння.

Однак за даними джерел видання Міноборони Іспанії вже завершує поставки до України зенітно-ракетних комплексів малої дальності Shorad Aspide. Також уряд Іспанії готовий поставити Україні танки Leopard A4, які впродовж десяти років перебувають у резерві.

Близько 40 танків можуть бути відремонтовані й передані Україні. Танки, про які йдеться, входять до партії зі 108 б/в бойових машин, які Німеччина продала Мадриду в 1995 році «як прелюдію» до контракту на виробництво Leopard в Іспанії. Через брак бюджету танки в результаті піддали процесу «осушення» (вилучили батареї, мастила й будь-які інші елементи, які можна використовувати у майбутньому). Вони вже близько 10 років «перебувають у сплячці» на базі в Сарагосі.

Влада Іспанія також запропонувала навчити українських військових на базі в Латвії. Там знаходиться іспанський контингент із 500 солдатів із шістьма танками Leopard. Другий етап навчань відбуватиметься вже в Іспанії.

Питання ЗРК та інструктажу танкістів було порушено, коли глава іспанського уряду Педро Санчес 21 квітня їздив до Києва і зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Того ж дня армійський корабель Isabel відплив з Ель-Ферроли із 200 тоннами боєприпасів і ракетної підтримки. Також було перевезено 30 платформ для швидкого доставлення матеріалів із Польщі до України.