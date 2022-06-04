САУ Zuzana може завдавати удари на відстань до 40 км

Дата поставки останніх восьми замовлених гаубиць Zuzana-2 до Збройних сил Словаччини поки невідома, пріоритет надаватиметься будь-яким замовленням з України. Про це заявила речниця Міністерства оборони Словаччини Мартіна Коваль-Какащикова, повідомляє «Європейська правда».

«Неможливо визначити час, коли 8 гаубиць Zuzana 2 будуть доставлені до Збройних сил Словацької Республіки, тому що якщо будуть подальші замовлення для України, ми надамо їм пріоритет», – сказала вона.

Закупівля 25 гаубиць Zuzana 2 була затверджена урядом у 2018 році під час перебування на посаді міністра оборони Петра Гайдоша. Через пандемію дату доставки кілька разів переносили. Останні вісім штук спочатку повинні були бути доставлені до середини грудня 2022 року.

Державне акціонерне товариство Konstrukta Defense, що належить Міноборони Словаччини, цього тижня уклало договір на комерційний продаж Україні восьми гаубиць Zuzana 2.

Міністр оборони Ярослав Надь оцінив, що завдяки цьому контракту Konstrukta отримає замовлення, яке дає можливості для подальшого зростання компанії. Він вважає це великим успіхом для словацької оборонної промисловості.

Виробництво у Словаччині САУ Zuzana було налагоджено в 1990-х роках. Базою для неї стала чехословацька vz.77 Dana. Але нова самохідна установка отримала гармату калібру 155 мм з довшим стволом, що збільшило далекобійність. Вона може наносити удари на відстань до 40 км.

Самохідна гаубиця Zuzana 2 отримала оновлене шасі з одномісною броньованою кабіною, новий ствол з більшою довжиною та нову систему управління вогнем, тощо.