Девід Болдуін закликав західних чиновників розглянути можливість якомога скоріше передати Україні винищувачі

Генерал Девід Болдуін, командувач Нацгвардії Каліфорнії, закликав американських та інших західних чиновників розглянути можливість якомога скоріше передати Україні винищувачі. Про це повідомляє видання Politico.

«МіГи – найкраще негайне рішення для підтримки українців, але американські чи західні винищувачі – це також варіанти, які слід вивчити якнайшвидше. Американські військові чиновники співпрацюють з українськими колегами над запитом Києва до західних країн щодо винищувачів, щоб допомогти відбити вторгнення Росії», – заявив Болдуін.

За його словами, не дивно, що Україна зацікавлена у МіГах, адже її пілоти вміють ними керувати. Але якщо українці збираються використовувати літаки західного типу, то постає питання щодо кількості, типів літаків, які можуть бути зараз доступні.

«Ми спочатку спрямовуємо їх на ці МіГи, але також обговорюється, які літаки знадобляться в майбутньому (у середньостроковій перспективі, протягом наступних шести місяців до року, а потім і в довгостроковій перспективі) – які можливості систем, які літаки були б ефективними, доступними та посильними для них», – сказав військовий.

За словами Болдуіна, члени Нацгвардії Каліфорнії мають давні стосунки з українськими військовими – вони тренуються разом у Східній Європі в рамках державного партнерства з 1990-х років. Відколи Росія вторглася в Україну 24 лютого, члени Нацгвардії також допомагали складати запити Києва до Пентагону щодо озброєння, яке Україна могла би використовувати проти російських сил.

Болдуін зазначив, що члени Каліфорнійської гвардії, зокрема пілоти, щодня спілкуються з українськими солдатами та льотчиками, щоб ділитися тактикою та ідеями.