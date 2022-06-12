Іспанія не передасть Україні 40 німецьких танків Leopard-2, як про це повідомляли іспанські ЗМІ

Влада Німеччини начебто заблокувала можливі плани Іспанії передати Україні близько 40 танків Leopard 2A4 після їхньої модернізації. Про це пише німецька газета Spiegel з

У публікації йдеться про те, що країни НАТО нібито неофіційно домовилися не постачати Україні танки. Журналісти зауважили, що матеріал іспанської газети El Pais про готовність Іспанії передати Україні танки німецького виробництва викликав великий переполох, тому що для цієї поставки необхідно було отримати дозвіл Берліна. Як стверджується в публікації, самі іспанці дали задній хід, зазначивши, що цей план ще не погоджений на політичному рівні.

«Ба більше, уряд Німеччини попередив іспанців у телефонних розмовах, що такий крок стане відступом від (цілковито неофіційного) рішення всіх західних союзників не поставляти Києву танки», – йдеться у публікації.

Зараз, за інформацією Spiegel, йдеться максимум про можливість передачі з Іспанії десяти танків, і рішення щодо них також під питанням. Якщо й воно буде ухвалено, то не раніш, як за кілька місяців, оскільки танки 1990-х років потребують технічної підготовки.

Як пише LIGA.NET з посиланням на інформацію німецької філії Business Insider, у Мадриді навіть перепросили Берлін «за хвилювання і тиск на канцлера». «Тому не дивно, що до федерального уряду не надходило заявок на постачання іспанських танків до України», – зазначається в матеріалі.

Коли йдеться про постачання зброї, «немає вічних принципів», цитує Spiegel виступ федерального канцлера Олафа Шольца в Комітеті з оборони Бундестагу. Він зазначив, що рішення про поставки танків в Україну залежатимуть від консультацій із партнерами.

Нагадаємо, щоб Україна отримала будь-яке вироблене в Німеччині озброєння з інших країн, крім самої Німеччини, Берлін має дати згоду на такий перепродаж. Це правило призначене для запобігання використанню німецької зброї диктатурами та в інших ситуаціях, наприклад, у громадянських війнах.