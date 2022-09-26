Після місяця хмар та холоду закликаємо сонячні дні справжньої оксамитової осені – теплої та мальовничої! Як справжні українські господарі прибираємо все зайве зі свого будинку та своєї землі напередодні зими та затишно перепочиваємо у дружньому колі у Emily Resort на Баба Summer – One Day Charity Fest на Медузі.

У програмі фестивалю:

- ярмарок українських виробників

- дитячі атракціони

- оглядова екскурсія на підйомнику

- змагання з CrossFit

- танцювальні та вокальні виступи

- конкурси і розваги

- смачний фуд-корт та приготування бограча у казані

- спалювання справжнього опудала

- afterparty у CHILLY Food&Bar

І звісно ж яскрава музика від українських артистів: ШУГАР, ZOZULYA, Julik, ENLEO, Артем Лоік, Наталка Карпа та KADNAY!

За доброю традицією увесь прибуток від квитків на фестиваль буде скеровано на купівлю «зігріваючих наборів» для ССО «АЗОВ», які так потребують їх восени.

Не пропустіть!

1 жовтня 2022 з 12:00 до 22:00

Вартість: 250 грн

*діти зростом до 120 см безкоштовно

Купити квитки: gastroli.ua

Відпочинковий комплекс Emily Resort розташований за адресою Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б.

До зустрічі НА МЕДУЗІ!