Григорій Козловський купив для ЗСУ шість вантажівок Iveco

Львівський бізнесмен та президент футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський передав Збройним силам України шість військових вантажівок, екскаватор та іншу техніку. Про це він повідомив у середу, 31 серпня.

Козловським опублікував відео передачі техніки львівським військовим бригадам. Бізнесмен придбав бійцям шість повнопривідних вантажівок Iveco, пофарбованих у хакі і брендованих логотипами ЗСУ та ФК «Рух».

«Сьогодні передав для потреб ЗСУ двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, які придбав в Італії, екскаватор, сітки та 20 рацій. Це маленька подяка великим людям, завдяки яким ми можемо зараз повноцінно жити, займатись своєю улюбленою справою», – вказано у повідомленні Григорія Козловського у Facebook.

Григорій Козловський передав придбану техніку військовим

Це не перша допомога армії з боку одного з найбагатших львівських бізнесменів. Раніше за його гроші для ЗСУ придбали 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункційні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, мінівен, близько 2000 саперних лопат тощо.