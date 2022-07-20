Григорій Козловський (другий праворуч) передав обладнання в один із львівських військових госпіталів

Почесний президент ФК «Рух», бізнесмен Григорій Козловський передав одному із львівських госпіталів медичне обладнання, вартістю близько 4 млн грн.

Як повідомив у середу, 20 липня, офіційний сайт ФК «Рух», Григорій Козловський спільно з представниками благодійної організації «Рух у майбутнє» передав в один з військових госпіталів Львова, де проходять реабілітацію українські військові, наркозо-дихальний апарат та нейрохірургічний мікроскоп. Вартість такого обладнання становить близько 4 млн грн.

«Це наш внесок у майбутнє перемогу, так ми допомагаємо нашим військовим боротися з тою нечистю, яка напала на нашу землю», – заявив Григорій Козловський.

Фото ФК «Рух»

Під час передачі Григорій Козловський заявив, що українці обов'язково проведуть «матч перемоги» над окупантами.

«Матч перемоги над окупантами обов'язково буде, і не один. Це буде день любові до життя, до свободи, день України та українського народу. Такий день настане вже незабаром. Ми його дочекаємося», – заявив Григорій Козловський.

Співзасновник «Руху у майбутнє» Олег Шпур також додав, що крім допомоги військовим госпіталям, фонд ще займається допомогою дітям-біженцями. На його думку, тільки спільними зусиллями, ми зможемо перемогти.