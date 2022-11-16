Відділення «Ощадбанку» в Херсоні, 16 листопада 2022

У Херсоні з середи, 16 листопада починають працювати відділення двох державних банків, повідомило Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.

«Ощадбанк» відновлює повноцінну роботу відділення й банкомата на вулиці Чорноморській, 29-А. Відділення працюватиме з 09:00 до 15:00.

«ПриватБанк» частково надаватиме послуги в центральному відділенні по вулиці Потьомкінській, 20. Графік роботи – з 09:00 до 16:00.

У Мінреінтеграції наголосили, що найближчим часом до роботи повернуться й інші відділення цих банків.

Херсон повернувся під український контроль 11 листопада. В місті відновили роботу правоохоронні органи, у деяких місцях також відновлено український мобільний зв’язок.

Водночас місто перебуває без електро- і водопостачання, адже російські воєнні злочинці, відступаючи, зруйнували всю критичну інфраструктуру.