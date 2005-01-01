Боксерські груші з портретами світових лідерів як мистецький об’єкт. Фото дня

ФотоПавло Паламарчук, сьогодні, 15:541540

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Відвідувач б’є по боксерській груші із зображенням американського президента Дональда Трампа під час відкриття LA Art Show – міжнародної виставки сучасного мистецтва, яку проводять в Лос-Анджелесі (США). Створена кубинським художником Антуаном Родрігесом інсталяція під назвою «Ліворуч чи праворуч» складається з червоних боксерських груш з трафаретними портретами живих чи уже мертвих світових лідерів – Фіделя Кастро, Ким Чен Іна, Володимира Путіна, Джорджа Буш та інших.

фото Eugene Garcia, EPA

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