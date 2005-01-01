У центрі Львова виступив масштабний різдвяний вертеп. Фото дня

У вівторок, 9 січня, ввечері на площі Ринок виступив костюмований вертеп найбільшої ресторанної мережі Львова «Холдингу емоцій «!FEST». До складу вертепу увійшли 20 співробітників компанії, які мали спеціальні об'ємні костюми. Над розробкою костюмів працювали дизайнери «!FEST» понад два тижні. Використовували пінополістерол, фетр, сіно та фарби. Гроші, які зібрав вертеп, компанія обіцяє витратити на благодійність. фото Павла Паламарчука

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