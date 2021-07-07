В Ісландії презентували результати дослідження щодо переходу країни на чотириденний робочий тиждень

Експеримент із чотириденним робочим тижнем, який проходив у Ісландії впродовж чотирьох років, виявився успішним і привів до того, що багато робітників тепер працюватимуть менше годин.

Як пише BBC, експеримент, під час якого робітникам платили ту саму зарплату за меншу кількість робочих годин, тривав у 2015-2019 роках. За словами дослідників, продуктивність праці учасників експерименту залишалася незмінною або навіть покращувалась.

До експерименту, який провела міська рада столиці країни – Рейк'явіка – та національний уряд, загалом залучили понад 2500 працівників, що становить близько 1% працездатного населення країни. Багато з них перейшли з 40-годинного тижня на 35 або 36-годинний, заявили дослідники з британського аналітичного центру Autonomy та Асоціації сталої демократії (Alda) в Ісландії.

Експеримент змусив профспілки переглянути схеми роботи, й зараз 86% робочої сили Ісландії або перейшли на коротші години за ту саму зарплату, або отримають право на це, заявили дослідники.

Працівники кажуть, що зазнають меншого стресу та вигорання, і додають, що їхній стан здоров'я та баланс між роботою та особистим життям покращились.

«Це дослідження показує, що найбільший у світі випробувальний процес із коротшим робочим тижнем у державному секторі мав успіх. Це свідчить про те, що державний сектор дозрів для того, щоб стати піонером коротших робочих тижнів і показати приклад іншим урядам», – заявив директор з досліджень Autonomy Вілл Строндж.

Як писав ZAXID.NET, Іспанія також випробовує чотириденний робочий тиждень для компаній, частково через пандемію коронавірусу. А компанія Unilever у Новій Зеландії надає співробітникам можливість скоротити час роботи на 20%, не зменшуючи при цьому зарплату.