Перший випадок смерті від легіонельозу зафіксували в іспанському місті Касерес

Служба охорони здоров'я Іспанії підтвердила захворювання легіонельозу, яке раніше виявили у Польщі поблизу з кордоном України. За офіційними даними, в іспанському місті Касерес, розташованому на заході країни, від хвороби загинула перша людина, повідомило у середу, 30 серпня, Polsatnews.

Внаслідок зараження легіонельозом загинув 85-річний мешканець Касереса. Ще шістьох людей госпіталізували у різному стані тяжкості.

«Пацієнти – п'ятеро чоловіків і жінка – віком від 65 до 85 років. Керівництво закладу повідомило, що стан двох із них настільки важкий, що вони перебувають у реанімації», – повідомило видання.

За даними іспанського агентства Europa Press, бактерії Legionella pneumophila були виявлені санітарними службами Касереса у восьми громадських кранах міста до початку спалаху. Раніше спалах легіонельозу в Іспанії відбувся влітку 2022 року, де через захворювання загинуло п'ятеро людей.

Зазначимо, нещодавно Польща заявила про спалах легіонельозу. Захворювання поширилося у стратегічно важливому регіоні Польщі – у місті Ряшів, за 50 кілометрів від кордону з Україною. Станом на 30 серпня легіонельоз поширився на інші міста Польщі. Найбільше випадків інфікування у Жешуві (104 хворих), Жешувському повіті (35 хворих) та Дембіцькому повіті (четверо хворих). Загалом у Польщі від хвороби померло 16 осіб.

Агенти ABW вивчають різні версії появи легіонельозу в регіоні, у тому числі й диверсію, тобто навмисне зараження мережі водопостачання на Підкарпатті. Водночас польська влада заявила, що спалах хвороби спричинений цвітінням водойм.

Також випадки легіонельозу зафіксували у Німеччині. Остання статистика свідчить, що за останній тиждень у Німеччині було підтверджено 99 випадків легіонельозу. У прес-службі Інституту Роберта Коха заявили, що хоч у країні немає єдиного явного спалаху, випадки поширюються по всій Німеччині. Причиною спалаху називають метеорологічні умови.

Зазначимо, легіонельоз – гостре сапронозне інфекційне захворювання, яке спричинює переважно бактерія Legionella pneumophila, рідше інші легіонели. Характеризується ураженням дихальної системи, перебігає у двох клінічних формах – «хвороба легіонерів» та гарячка Понтіак. Для того, щоб відбулося інфікування, необхідно вдихнути воду у вигляді дрібнодисперсного аерозолю, що містить патогенну бактерію. Серед симптомів хвороби – м’язовий та головний біль, лихоманка та симптоми пневмонії.