Станція складається з близько 1,5 млн сонячних панелей

Іспанія нарощує виробництво відновлюваної енергії, щоби скоротити залежність від викопного палива. На заході країни в регіоні Естремадура компанія Iberdrola SA, яка займається відновлюваними джерелами енергії, запустила найбільшу на сьогодні в Європі сонячну електростанцію.

Сонячну електростанцію вже підключили до мережі, поступово вона нарощуватиме виробництво. Впродовж наступних чотирьох місяців вона має запрацювати на повну потужність. Як розповіли в компанії, станція, що складається з близько 1,5 млн сонячних панелей, вироблятиме достатньо електроенергії для постачання у понад 334 тис. будинків, повідомила «Економічна правда» з посиланням на видання Bloomberg.

«Іспанська електроенергія коштує майже втричі дорожче від звичайного п'ятирічного сезонного показника, оскільки скорочення поставок російського газу призводить до зростання вартості пального», – зазначено у матеріалі.

За інформацією Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу (IEEFA), Iberdrola побудувала сонячну електростанцію з фотоелектричною батареєю Francisco Pizarro потужністю 590 МВт. Проект вартістю 300 млн євро (307 млн доларів США) має забезпечити близько 335 тис. будинків у цьому регіоні та дозволити уникнути викидів до 150 тис. тонн вуглекислого газу на рік.

Зазначається, що, як одна з найбільш сонячних країн Європи, Іспанія робить ставку на збільшення виробництва сонячної енергії, щоби зменшити залежність від нестабільних товарних ринків.

«Ця одна станція навряд чи вплине на ціни на електроенергію. Але, якщо Іспанія продовжуватиме масштабувати відновлювані джерела енергії, щоби досягти своїх цілей до 2030 року, ціни на електроенергію впадуть», – вважає аналітик дослідницької компанії BloombergNEF Кесавартіній Саварімутху.

До кінця десятиліття Іспанія планує отримувати майже три чверті своєї електроенергії з відновлюваних джерел, порівняно з приблизно 47% минулого року.