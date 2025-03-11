Професія терапевтів мови і мовлення є новою, наразі їх функції виконують логопеди

Івано-Франківський національний медичний університет став одним із двох закладів вищої освіти в Україні, які беруть участь у проєкті з підготовки терапевтів мови і мовлення. Пройти навчання зможуть фахівці з вищою освітою за спеціальностями «Спеціальна освіта» та «Освіта/педагогіка».

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук 11 березня, йдеться про інтенсивну післядипломну програму підготовки нової спільноти фахівців. Лекторами програми стануть міжнародні експерти з Австралії, США, Великобританії, Швейцарії та Бельгії, що мають науковий ступінь та практичний досвід у сфері терапії мови і мовлення.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що професія терапевтів мови і мовлення (ТММ) є новою, тимчасово їхні функції виконують фахівці в галузі освіти – логопеди.

«ТММ – обов’язкові фахівці мультидисциплінарної реабілітаційної команди, які працюють з усім спектром розладів комунікації та ковтання. Аби на магістерському рівні вищої освіти розпочати їх підготовку, необхідно забезпечити наявність професійно підготовлених викладачів. Випускники отримають кваліфікацію терапевта мови і мовлення та зможуть навчати інших», – розповіли в МОЗ.

Крім Івано-Франківського національного медичного університету, проєкт реалізовуватимуть також в Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця. Інтенсивна програма триватиме 4 місяці – 600 годин аудиторних занять та клінічної практики. Пройти навчання зможуть фахівці, які мають вищу освіту за спеціальністю «Спеціальна освіта» та «Освіта/педагогіка» (кваліфікація «логопед»).