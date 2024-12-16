Лейоміосаркома зустрічається в 1% жінок зі злоякісними новоутвореннями матки

Лікарі Прикарпатського клінічного онкологічного центру прооперували 57-річну пацієнтку з рідкісною лейоміосаркомою матки. Після успішного видалення 17-кілограмової пухлини 57-річну прикарпатку виписали зі стаціонару.

Як розповіли у Прикарпатському онкологічному центрі 15 грудня, у пацієнтки, яка хворіє з 2014 року, діагностували агресивне і рідкісне захворювання – лейоміосаркому, яке зустрічається в 1% жінок зі злоякісними новоутвореннями матки.

«Цей випадок привертає увагу через тривалий безрецидивний період та успішне хірургічне втручання після 10 років ремісії. Навіть на пізніх стадіях воно може бути ефективним для полегшення симптоматики і подовження життя», – зазначили в медзакладі.

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Операцію з видалення 17-кілограмової пухлини провели завідувачка кафедри онкології ІФНМУ, професорка Анна Крижанівська, гінеколог-онколог Іван Дрінь, хірург-онколог Роман Грицик, анастезіолог Володимир Босацький та операційна медсестра Мирослава Калиній.

Через чотири доби пацієнтку у задовільному стані виписали зі стаціонарного відділення.